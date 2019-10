Pai encontra filho morto, enforcado com fio de nylon

Wilson Anacleto da Silva, 68 anos, encontrou o filho, Cilas Anacleto da Silva, 34 anos, morto, no domingo (13), na residência onde moravam, no bairro Universitário.

De acordo com informações policiais, o pai contou que durante todo o dia, o filho aparentava estar tranqüilo, não dando sinais de que poderia tentar contra a própria vida. Cilas já tentou suicídio outras vezes, inclusive tentou pular do segundo andar do Hospital Regional.

Por volta das 21h, o pai sentiu falta de filho e o encontrou enforcado, com uma corda presa ao pescoço e amarrada à grade do muro do imóvel. Wilson relatou que Cilas apresentava problemas psiquiátricos e fazia tratamento há 17 anos. Ele também fazia uso de medicamentos controlados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, como morte a esclarecer.

