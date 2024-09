Panetteria Nonna oferece oficina gratuita de cookies para crianças

Outubro é o mês das crianças, pensando nisso, a Panetteria Nonna preparou uma programação especial no dia 5 de outubro para crianças de 5 a 12 anos.

O local realizará uma Oficina de Cookies, gratuita, com o objetivo de apresentar, de forma lúdica e divertida, a preparação dos biscoitos às crianças. Elas realizarão toda a fabricação dos biscoitos com a supervisão e auxílio de um profissional, e depois poderão experimentar as receitas prontas.

As inscrições são via WhatsApp (67) 99935-8434. Os interessados devem enviar uma mensagem com o nome da criança, a idade, e os dados do responsável. A Panetteria Nonna está localizada na Rua Euclides da Cunha, nº 1168, Centro.

Serviço -

Dia: 05/10 - sábado

Horário: 9h

Local: Rua Euclides da Cunha, nº 1168, Centro

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também