Para Coronel David, "abandono moral e a negligência" levaram à morte de Sophia

Após sentença de 52 anos, para Stephanie de Jesus e Christian Campoçano, pela morte da menina Sophia, o deputado estadual Coronel David (PL) expressou sua revolta, destacando que a justiça foi feita. “É revoltante conhecer os detalhes desse crime bárbaro. O abandono moral e a negligência, agravados pelo uso de drogas e álcool, são uma tragédia inaceitável”, declarou.

Stephanie de Jesus da Silva recebeu a sentença de 20 anos de prisão por homicídio e omissão da morte da filha, ocorrida em janeiro de 2023. Já Christian Campoçano Leitheim recebeu 32 anos de prisão pelas qualificadoras de homicídio empregado por maneira cruel e motivo fútil, e estupro, sendo 20 anos por homicídio, 8 anos por estupro e 4 anos por ser padrasto.

Em suas redes sociais, Coronel David repudiou a conduta dos envolvidos, classificando o caso como um reflexo de uma sociedade que falha em proteger suas crianças. “É urgente fortalecer as políticas de proteção à infância e endurecer as punições para quem comete crimes contra menores”, afirmou.

O deputado defendeu que a condenação deve ser um exemplo, mas que o caso não deve ser tratado como isolado. Ele ressaltou a necessidade de mudanças legislativas para prevenir tragédias semelhantes. “Sophia não pode ser apenas mais uma estatística. Continuaremos lutando para que casos como esse não se repitam”, concluiu.

Por fim, Coronel David enfatizou a importância de uma sociedade vigilante e ativa, cobrando ações efetivas das autoridades. “Sophia não teve voz, mas, em nome dela, reforçamos nosso compromisso com a defesa da vida e da justiça.”

