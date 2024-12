Caso Sophia: Após condenação dos assassinos da filha, Jean deixa plenário em silêncio

O pai de Sophia de Jesus Ocampo, Jean Ocampo, deixou o plenário do Tribunal do Júri de Campo Grande em silêncio e chorando após a condenação dos assassinos da filha, Stephanie de Jesus e Christian Campoçano.

Passando mal, depois da leitura da sentença ele ficou atônito segurando nas mãos dos familiares que acompanharem todos os detalhes do julgamento.

Sentados na plateia, eles reviveram momentos complicados do caso que perdurou quase 2 anos antes da condenação.

Mesmo diante do misto de sentimentos, ele voltou até o plenário para agradecer aos promotores José Arturo Iunes Bobadilla e Lívia Carla Guadanhim Bariani. Assista ao momento: