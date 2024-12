Caso Sophia: "Júri não é lugar de perdão, e sim de Justiça", diz promotoria

Dando sequência ao julgamento do Caso Sophia, menina que morreu aos 2 anos em janeiro de 2023 em Campo Grande, a promotoria voltou a pedir pela condenação dos réus, Christian Campoçano e Stephanie de Jesus. Este é segundo dia de Júri, e sentença deve sair ainda hoje (5).

“O Tribunal do Júri não é lugar para perdão, é lugar para se fazer justiça. Mas eles (defesa) vão pedir que os senhores perdoem os réus”, disse o promotor José Arturo Iunes Bobadilla Garcia.

"Gosto de pesquisar o nome das pessoas e Sophia significa 'sabedoria'. Se for mais afundo, você encontra 'saberia divina' como significado", destacou.

O promotor ainda falou sobre a associação do nome Sophia de Jesus e seu significado. “Esse Tribunal fica em um lugar muito importante pra mim. No cruzamento da Rua da paz com a 25 de dezembro, que para o mundo cristão é o dia do nascimento de Jesus. E olha que coisa, ela se chama Sophia de Jesus Ocampo”, ressaltou.

Bobadilla pediu ainda que os jurados tenham consciência na hora de cada voto. “Que a soberania divina ilumine vocês na hora do julgamento, é o que espera a autoridade policial, o MP, a cidade onde aconteceu o crime, o estado de MS, é o que se espera o Brasil e é o que se espera, principalmente, a pequena Sophia”.

“Tenho certeza que quando vocês forem hoje para casa, será com a alma, o espírito e a consciência tranquila porque fizeram um resultado justo”, acrescentou e finalizou.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também