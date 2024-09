Personalidade do Varejo 2024: Riedel é premiado durante festa dos 30 anos da FCDL-MS

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) está comemorando 30 anos nesta quinta-feira (12). Por conta disso, uma celebração foi realizada no Murano Buffet. Durante a comemoração, o governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel ganhou o prêmio 'Ueze Zahran: Personalidade do Varejo 2024'.

Para a imprensa, Riedel destacou a importância da FCDL-MS para a economia de Mato Grosso do Sul. “A federação reúne diferentes segmentos do varejo, sindicatos e instituições que estão sempre atentas ao ambiente de competitividade. Toda demanda que pode impactar a economia do estado é levada ao governo pela FCDL, para que sejam discutidas e possam melhorar a vida de quem está lá na ponta (comerciante e empresários)”, disse.

À frente da FCDL-MS há 5 anos, a presidente Inês Santiago, ressaltou que o setor é o que mais impacta o PIB (Produto Interno Bruto) de MS, uma vez que é responsável por gerar mais de 60% de riquezas e rendas. Além disso, apenas em Campo Grande, o setor de varejo é responsável por 80% do PIB.

“Lutamos todas as causas para melhorar o ambiente de negócios no estado, para melhorar a vida do trabalhado e do consumidor. Vamos lançar uma frente parlamentar nessa comemoração, que tem como objetivo colocar nas mesas as pautas para que sejam encontradas soluções viáveis para melhorar ainda mais o varejo”, pontuou.

A criação da Frente é uma proposta que partiu da Federação com vistas a fortalecer o setor, e conta com o apoio do Deputado Estadual, Renato Câmara. O projeto já teve a adesão de 18 deputados, maioria na Assembleia Legislativa.

Presente no evento, a prefeita Adriane Lopes falou sobre a nova lei de liberdade econômica de Campo Grande, para que a criação de empresas seja desburocratizada. “É um trabalho feito em parceria, integrando nossas forças para que os empresários tenham mais oportunidades na Capital. O setor varejista tem um peso muito grande nessa construção e integração de forças para que o comércio tenha mais crescimento e expansão”, afirmou a prefeita.

Ainda em sua fala, Adriane lembrou que as parcerias para o crescimento econômico da cidade são fundamentais.

Dados - De acordo com dados do CAGED, no 1º semestre de 2024, 21.179 vagas formais de trabalho foram criadas no estado de Mato Grosso do Sul. A abertura dos dados por setor mostra que os Serviços lideraram a criação de vagas formais no 1º semestre, com 9.582 postos criados. Em seguida, aparece a Indústria (4.721). No Comércio, 2.226 vagas formais foram criadas.

O estado passou pelo 2º trimestre de 2024 com a taxa de desemprego margeando 3,8%, onde os trabalhadores tem uma renda média de R$ 3,3 mil. O detalhamento dos dados mostra um total de 1,44 milhão de pessoas ocupadas e 57 mil desempregados no estado, segundo o apontado pelo IBGE.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também