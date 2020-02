PMA autuou 12 pessoas e prendeu duas durante o carnaval

Operação que teve como foco a repressão da pesca predatória terminou nesta quarta-feira (26) às 12h00, diferentemente dos outros anos que a pesca era liberada, neste ano de 2020 só está permitida a modalidade pesque e solte.

Em Corumbá, Porto Murtinho e outras cidades com tradições pesqueiras e que receberam maior número de turistas como: Bonito, Jardim, Coxim, Aquidauana e Miranda tiveram o policiamento reforçado pelo Comando da PMA.

Embora o foco tenha sido a fiscalização a pesca, muitos outros crimes, como: desmatamento, exploração ilegal de madeira, incêndios, bem como outros crimes contra o meio ambiente foram fiscalizados.

Outros crimes também foram coibidos nas fiscalizações da PMA, como tem sido nos trabalhos rotineiros, com apreensões de drogas, armas, contrabando, entre outros.

Além de 12 pessoas autuadas, foi aplicado o valor de R$118.570,00 em multas, muito superior à operação passada quando foram aplicados R$ 22.154,00. A diferença entre os valores se dá devido a algumas ocorrências relacionadas a previsão de altas multas na norma legislativa.

Também foram soltos 28kg de pescado que estavam vivos, presos em petrechos proibidos. As duas pessoas que foram presas por pesca predatória não estavam com nenhum peixe.

As ocorrências não predominaram como na operação do ano passado, mas já era esperado, pois em 2019 a pesca estava liberada e com muitos pescadores no rio, os números de infrações tendem a ser maiores. Foram autuados esse ano e 13 na operação passada.

Com relação aos petrechos, somente a quantidade de redes chamou a atenção. Foram 34 redes apreendidas e somente nove em 2019.

Outros crimes também foram combatidos. Uma autuação por desmatamento, uma por erosões, uma por poluição, duas por manutenção de aves em cativeiro, além da apreensão de dois animais abatidos, armas e munições.

