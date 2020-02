PMA apreende barco com capivara e jacaré abatidos

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo está realizando fiscalização preventiva à pesca predatória no Pantanal durante a operação Carnaval. A fiscalização preventiva, iniciada no rio Miranda, na região do Passo da Lontra, no município de Corumbá, no início da operação na sexta-feira (21), entrou pelo rio Paraguai em toda a região de fronteira e chegou na segunda-feira (24) à foz do rio Apa e continua até quarta-feira (26) na região.

No município de Porto Murtinho, os policiais avistaram dois homens em uma canoa. De longe, ao avistar os policiais fardados, os homens pularam na água em uma pequena baía e correram pela mata, abandonando a embarcação.

No barco, foi encontrado um rifle calibre 22, com três munições, uma capivara abatida e parte de uma cauda de carne de jacaré, que os infratores tinham abatido em caçada ilegal. O material foi apreendido.

Ainda na região de fronteira com o Paraguai, nas proximidades da cidade de Baía Negra (PY), os policiais encontraram dois lances de rede armados. Eram 30 redes emendadas, que mediram 900 metros. Durante a retirada dos petrechos foram soltos no rio, em torno de 28 quilos de pescado que estavam vivos.

Em toda a extensão dos rios fiscalizados, os policiais ainda cortaram e retiraram 69 anzóis de galhos. A equipe continuará em fiscalização preventiva na região. Este tipo de fiscalização é fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente, com uso desses tipos de petrechos ilegais que possuem alto poder de captura.

Deixe seu Comentário

Leia Também