PMA resgata jacaré de 1,5M em posto da PRF

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Bataguassu capturaram no sábado (1°), um jacaré-de-papo-amarelo, na área do pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na Br 267 no km 23, a 10 km do distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu.



O Policial Rodoviário Federal de plantão acionou a PMA para realizar a captura, pois o animal estava acuado nas proximidades de uma garagem e tentou atacar a funcionária que realizava a limpeza.

A mulher havia chegado muito próximo antes de avistar o animal. Ela se desvencilhou rapidamente e o jacaré voltou ao local onde estava.



O jacaré resgatado mede aproximadamente 1,5 metro, saíra de uma lagoa nas proximidades do posto. A PMA realizou a captura do jacaré com uso de cambões especiais e o colocou em uma caixa de contenção. O animal estava em boas condições de saúde e sem quaisquer ferimentos e foi solto em uma lagoa distante do Posto e do perímetro urbano do Distrito e de Bataguassu.





