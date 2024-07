Pontos de queima aparecem em área já degradadas pelo fogo no Pantanal

Em atualização das ações realizadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense, o Governo do Estado reitera que devido a previsão do tempo de ventos de até 30km/h nesta segunda-feira (8), a atenção é redobrada por parte das equipes do Corpo de Bombeiro Militar com apoio da Força Nacional.

Um alerta avisa que “No momento existem pontos de queima em áreas que já foram queimadas em dias anteriores, devido à combinação climática desfavorável somada à vegetação presente no local”.

No entanto, há previsão de queda na temperatura para os próximos dias e possibilidade de pequenas precipitações de chuva. Até o dia 2 de julho, quando houve a ultima atualização semanal, 566 mil hectare do Pantanal já haviam sido queimados.

São empregados nas ações de combate as chamas, 92 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul divididos em operações em solo, aéreas e no Sistema de Comando de Incidentes. O reforço conta ainda com policiais militares do governo estadual, integrantes da Força Nacional, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, além de 233 brigadistas do IBAMA (se revezam em turnos).

Medidas são seguidas até mesmo no período noturno, para controlar e impedir a propagação do fogo nas regiões do Nabileque, Paraguai Mirim, Nhecolãndia, Abobral e até nas margens da BR-262. Junto com o Morro do Cruzeiro, que possuem focos ativos do Pantanal Sul-mato-grossense no momento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também