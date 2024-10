População de sul-mato-grossense já emitiu 200 mil novas carteiras de identidade

A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida nas 27 Unidades da Federação, mais de 200 mil foram emitidas em Mato Grosso do Sul e no país número chega a 13,4 milhões. O documento que pode ser emitido gratuitamente, reduz fraudes, amplia e unifica padrões.

Em Mato Grosso do Sul, 6,90% da população fizeram a nova identidade, sendo 107,8 mil registros de pessoas do sexo feminino (53,8%) e 92,3 mil do sexo masculino (46,1%). A média de emissão é de 242 por dia. Apenas no mês de setembro, foram 27,7 mil documentos registrados no estado.



No recorte por idade, quem mais tem se beneficiado do serviço é a parcela da população de 15 a 19 anos, que corresponde a 9,07% do total de novas CINs em Mato Grosso do Sul. A segunda faixa etária com maior número de registros é a entre 10 e 14 anos, com 16,8 mil emissões no estado (8,4% do total).

Em Mato Grosso do Sul, 3,5 mil pessoas com deficiência já emitiram o documento. Desse universo, 1,5 mil são de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (41,6%), 714 com deficiência física (19%),710 pessoas com deficiência intelectual (18,9), 411 com deficiência auditiva (10,9%) e 355 com deficiência visual (9,4%).

“A gente está buscando melhorar a identificação dos brasileiros. Isso é mais do que uma pauta só de segurança. O novo documento vai permitir que a gente melhore a qualidade do serviço público prestado, na medida em que temos um cidadão, agora, perfeitamente identificado. Então, a gente pode fazer uma política pública focada no cidadão, na sua jornada de vida e na sua necessidade”, ressaltou o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Rogério Mascarenhas.

Clique aqui e veja onde emitir a sua nova Carteira de Identidade.



A primeira via é gratuita e pode ser obtida até 2032. A emissão pode ser agendada nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também