Por conta do feriado, Mega-Sena terá apenas dois sorteios esta semana

Por conta do feriado do próximo dia 15, a Mega-Sena terá mudanças no calendário de sorteios da semana. O próximo concurso, o 2796, será realizado na quarta-feira (13), e o seguinte, o 2797 no próximo sábado (16).

No sorteio do último sábado (9), uma aposta de Cuiabá, no Mato Grosso, acertou sozinha as seis dezenas e faturou R$ 201.963.763,26. A quina teve 242 acertadores e cada um irá embolsar R$ 49.426,51. Outros 19.146 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 892,48 cada um.

Para o sorteio de amanhã, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também