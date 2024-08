Prefeitura e Energisa criam projeto de eficiência energética para a Morada dos Baís

Um Projeto de Eficiência Energética firmado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Energisa MS promoverá o uso consciente e sustentável de energia na Morada dos Baís.

A assinatura do termo ocorrida nesta sexta-feira (9) marcou o início do projeto que terá investimento de R$ 90 mil e engloba a substituição de luminárias, refletores e lâmpadas convencionais por tecnologias mais modernas e eficientes, como as luminárias, refletores e lâmpadas de LED. Essa mudança permitirá uma significativa economia de energia, com uma redução estimada em 11,01 MWh/ano no consumo da Morada dos Baís.



O valor da conta de luz terá redução média de 20% com utilização das lâmpadas de LED. A expectativa é que a modernização da iluminação também contribua para uma melhor preservação das instalações, garantindo maior durabilidade dos equipamentos e uma melhor qualidade da iluminação no local.



Também será realizado um estudo detalhado para que o projeto também contemple a climatização da Morada dos Baís. O objetivo é garantir que o espaço seja energeticamente eficiente não apenas na iluminação, mas também em relação ao controle da temperatura, proporcionando maior conforto para os visitantes e artistas que frequentam o local.



O projeto de eficiência energética do Programa de Eficiência Energética da Energisa segue as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Os trabalhos na Morada dos Baís estão previstos para começar em 10 dias e a expectativa é de que sejam concluídos dentro de 90 dias.

