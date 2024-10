Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 42 milhões após ninguém acertar dezenas

A Mega-Sena, através do concurso 2.786, realizado nesta quarta-feira (16), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 42 milhões.

Os números sorteados no concurso foram: 06 - 11 - 17 - 20 - 40 - 51. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (19).

De acordo com o divulgado pela Caixa Econômica, 71 apostas acertaram cinco números e vão levar R$ 54.038,72 cada. Os vencedores com quatro números, 5.135 apostas, ficaram com R$ 1.067,39.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

