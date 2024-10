Ranking confirma eleição apertada, mas tem Rose à frente

A disputa pela prefeitura de Campo Grande (MS) no segundo turno está acirrada, com diferentes pesquisas apresentando resultados variados entre as candidatas Rose Modesto (União) e Adriane Lopes (PP). O Instituto Ranking confirmou a eleição apertada, mas indicou Rose à frente.

Nesta quinta-feira (17), o Instituto Ranking divulgou sua segunda pesquisa de intenções de voto, na qual Rose Modesto lidera com 48%. Adriane Lopes aparece com 42%, tendo subido de 38% no primeiro levantamento. Outros 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa, registrada no TSE (nº MS-05984/2024), entrevistou 2.000 moradores entre 15 e 16 de outubro, com margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%.

Em contraste, a pesquisa do Instituto Quaest, realizada entre 13 e 15 de outubro, mostra Adriane Lopes à frente, com 42% das intenções de voto, enquanto Rose Modesto tem 39%. Seis por cento não souberam responder e 13% afirmaram que votariam branco, nulo ou não votariam. Este levantamento está registrado no TSE (nº MS-02675/2024) e entrevistou 852 eleitores, apresentando margem de erro de 3%.

O levantamento AtlasIntel, divulgado em 14 de outubro, aponta o mais próximo dos empates técnicos, tendo Rose Modesto em 48,7% e dado 47,7% para Adriane Lopes, ou seja, apenas 1% entre amas. Dos entrevistados, 2,6% disseram que votariam em branco ou nulo, e 1% não soube responder. Esta pesquisa foi realizada entre 8 e 13 de outubro com 1.200 eleitores e está registrada no TSE como MS-03803/2024, com margem de erro de 3%.

