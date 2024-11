Restaurante de luxo nega atendimento a criança autista e mãe é convidada a sair

Uma mãe acusou uma rede de restaurantes de luxo de negar atendimento ao seu filho, de apenas 2 anos, diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista). O caso ocorreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A norte-americana, identificada como Heather, afirmou que foi expulsa do local após o gerente do estabelecimento informar que não serviria sua mesa.

Heather contou ao portal local Fox News, que colocou o nome na lista de espera do restaurante Houston’s e informou a presença de uma criança, solicitando uma cadeira infantil para o filho Hopper. No entanto, os funcionários avisaram que não forneciam esse tipo de assento.

Ela, então, perguntou se poderia usar o carrinho de bebê para acomodar o filho, dado que Hopper precisava estar seguro por conta de eventuais riscos. O estabelecimento novamente negou o pedido. Mesmo após acalmar o filho e fazer o pedido da comida, o gerente interrompeu a refeição e disse que não atenderia a mesa.

Segundo o relato, a mãe ficou “em choque total” quando pediram para ela sair devido ao comportamento do menino. “Acho que toda criança com transtorno tem o direito de comer onde quiser”, desabafou Heather.

Em vídeo publicado nas redes sociais, que já acumula mais de 15 milhões de visualizações, é possível ouvir o gerente dizendo: “Na verdade, vamos encurtar isso hoje à noite. Desculpe, mas não serviremos vocês hoje à noite”. Cena que gerou revolta nos internautas.

Restaurante não se pronunciou

A rede de restaurantes Houston’s tem uma política em seu site explicando que o ambiente pode não ser ideal para crianças pequenas. A empresa também pede que os pais mantenham os filhos na mesa e acalmem os bebês fora da área de jantar.

O restaurante ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

