Sem previsão de alta, Lula acorda e está bem após passar por cirurgia na cabeça

Brenda Assis, com informações CNN atualizado em 10/12/2024 às 08h50

Após passar por cirurgia para conter um hematoma na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acordou bem durante a manhã desta terça-feira (10). Apesar disso, ele não tem previsão de alta.

Conforme as informações do site CNN, Lula teria sentido dores de cabeça ao longo do dia. Ao ir para o hospital e passar por exames, foi detectada uma hemorragia intracraniana, possivelmente causada pela queda que o presidente sofreu em outubro.

O sangramento seria considerado “normal”, levando em conta o tombo sofrido. Mas, por ele não ter se queixado de dores ou incômodos nos últimos dias, o agravamento não era esperado.

A agenda de Lula para esta terça-feira (10) chegou a ser divulgada pela equipe de comunicação do presidente, mas foi cancelada para que ele pudesse se recuperar. Entre os compromissos, estava uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico.

O vice Geraldo Alckmin cancelou reuniões que teria em São Paulo para retornar a Brasília e representar o presidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também