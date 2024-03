ArmazÃ©m Cultural terÃ¡ oficina de artesanato em biscuit para crianÃ§as

Na programação da Semana do Artesão 2024, acontece no Armazém Cultural/Feira Central duas oficinas infantis de modelagem em biscuit que estão com inscrições abertas e gratuitas.

No dia 23 de março, sábado, acontece das 14h às 17h a oficina infantil de modelagem em biscuit, com Leslie Gaffuri. Haverá também outra oficina semelhante no dia 24 de março, também das 14h às 17h.

A ministrante da oficina, Leslie Gaffuri, optou por apresentar para as crianças a modelagem do coelhinho da Páscoa. "Como nós estamos no período de Páscoa, eu tomei a decisão de dar o coelhinho da Páscoa, porque a oficina vai acontecer uma semana antes da Páscoa. Então nós vamos fazer uma cestinha, a gente explicando o período da quaresma, tudo em tom de brincadeira, e aí a eles vão fazer o coelhinho para esperar o ovinho chegar. É mais ou menos este o incentivo da oficina".

Para oficinas com crianças, a ministrante vai trabalhar com coordenação motora e movimentação das mãos.

"E as oficinas, quando envolve criança, a gente estimula, faz com que eles comecem a entender, a movimentar as mãos, coordenação, e elas contam uma história, com muita brincadeira, o coelhinho da Páscoa, e a gente vai dar o Tuiuiú, que também é o nosso símbolo, tem lá no aeroporto, quando se fala em Mato Grosso do Sul a gente se lembra dele".

Leslie Gaffuri trabalha há 20 anos com artesanato, é ceramista há mais de 15 anos e é presidente da Uneart (União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul).

As inscrições para a oficina de sábado devem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325108

Para oficina de domingo, pelo link:

https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325120

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também