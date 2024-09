Shopping Campo Grande passará por ampliação e ganhará 150 novas lojas

O Shopping Campo Grande, inaugurado em 1989 como o primeiro centro de compras da Capital e do Estado, comemora seus 35 anos e, nesta quinta-feira (5), anunciou o projeto de expansão do local, que irá dobrar o número de lojas presentes.

Segundo a ALLOS, administradora do estabelecimento, o investimento é de R$ 216 milhões, com 12,2 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), outros 22,4 mil metros quadrados de área total construída na mais nova expansão do shopping, além de 34,1 mil metros quadrados no novo deck parking, que contará com 1.047 vagas, sendo 693 cobertas.

A área total construída será de 56.615 metros quadrados. Previsão é que a obra seja concluída em 2027.

Além dos mais de 56 mil metros quadrados de nova área, o shopping, que é o mais famoso da Capital, também receberá 150 novas lojas, quatro novos restaurantes, duas novas megalojas e uma nova semiâncora.

Apesar do grande anúncio, ainda não se sabe quais novas lojas farão parte do “portfolio” do mais antigo shopping da Capital.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, destacou a relevância e importância do projeto para Campo Grande. “Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados”, afirmou.

O secretário Ademar Silva Junior, da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), apontou para o impacto socioeconômico que o shopping teve na Capital.

“O Shopping Campo Grande transformou nossa capital. Se antes a cidade terminava aqui, hoje temos umas das áreas mais valorizadas da cidade. O primeiro Shopping de Mato Grosso do Sul movimentou toda essa região, incentivando a vinda de novos empreendimentos, fomentando o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda”, pontuou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também