Sortudos: Duas apostas acertam os números da Mega-Sena e ganham quase R$ 14 milhões

Duas apostas, ambas da cidade do Rio de Janeiro, acertaram as seis dezenas sorteadas no concurso 2.766, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo na noite deste sábado (24), e devem levar R$ 14.946.866,27 cada.

Segundo a Caixa Econômica Federal, uma das apostas foi feita através dos canais eletrônicos da Caixa, enquanto a outra, em uma Lotérica. Foram sorteados os números 09 - 10 - 34 - 36 - 38 – 44.

A quina teve cinco apostas ganhadoras, com cada um levando R$ 58.627,43 para casa. Na quadra, um total de 4.329 ganhadores receberão um prêmio individual de R$ 1.044,74.

O prêmio previsto para o próximo concurso, que acontece na terça-feira (27), será de R$ 6.391.186,22 milhões.

