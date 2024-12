Spoiler! Dut's divulga primeiras atrações para Expogrande 85 anos

Durante o lançamento da 85ª Edição da Expogrande, nesta quinta-feira (12), a Dut's Entretenimento deu um ‘spoiler’ sobre as próximas atrações durante os dias de evento da próxima edição do maior evento de Campo Grande.

No primeiro dia de evento a Capital recebe a dupla Matogrosso & Mathias, com Matuê, Teto, Wiu e Brandão marcando presença no segundo dia da próxima edição da Expogrande. No terceiro dia, Chitãozinho e Chororó marcam presença com seus clássicos que fizeram e fazem sucesso.

A atração do dia 11 de abril, no entanto, ainda não foi anunciada, e só deve ser revelada na próxima sexta-feira (20). Dia 12 de abril terá shows das duplas VH & Alexandre e Hugo & Guilherme.

Confira o vídeo com as atrações anunciadas:

