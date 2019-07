"Tentamos conversar por um ano, fumaça invade a casa", diz dono da Valley

O empresário e proprietário da casa noturna Valley Sérgio Longo, de 36 anos, conversou com o JD1 Notícias sobre a confusão envolvendo o gerente e um vendedor ambulante no sábado (29).

Sérgio explicou que o vídeo foi gravado a pedido do próprio gerente, que não foi identificado para preservar sua segurança, já que está sofrendo várias ameaças.

“Por mais de 1 ano ele vem colocando o carrinho dele bem na frente da casa e sempre é pedido com educação pra ele ir um pouco mais pro lado, porque quando o vento bate, a fumaça entra dentro da casa, mas sempre com a resposta, daqui ninguém me tira”

Ainda de acordo com o gestor da empresa, foram procurados órgãos competentes que o respaldam pela atitude tomada, após muitas tentativas de conversas com o vendedor.

“Ele próprio jogou os espetos no chão e falou que iria esperar o gerente na saída, esse vídeo foi à forma que o gerente encontrou de se proteger, porque apenas iria apagar a fumaça depois de mais de um ano tentando uma negociação e após nosso contato com todos os órgãos competentes”, explica Longo.

Com mais de 11 anos atuando na noite campo-grandense, o empresário destaca que a casa emprega mais de 100 funcionários. “Pagamos os impostos e lutamos pra sobreviver no meio de muitas concorrências desleais e irregulares que não são fiscalizadas, o que torna cada vez mais difícil a sobrevivência no mercado da noite”, finaliza.

Sérgio acrescenta que o vendedor "faz uma bagunça e nao recolhe absolutamente nada, deixa a rua pra equipe da casa limpar, o lixo fica jogado em frente a casa".

A redação tentou contato com o vendedor Ueverton Fragoso, mas não obteve nenhuma resposta até o fechamento desta reportagem.

Entenda

A fumaça de um espetinho teria causado a confusão em frente da casa noturna Valley entre o gerente, não identificado, e o vendedor ambulante Ueverton Fragoso, de 27 anos em Campo Grande.

Imagens gravadas por testemunhas e pelo vendedor mostram o gestor do local indo em direção ao “Espetinho da Motinha” usando uma jarra para jogar água sobre a churrasqueira.

No vídeo gravado no sábado à noite, mostra o ambulante dando um tapa nos espetinhos, que caem no chão e ele, também gravando as imagens com o celular, enquanto o funcionário da balada faz a mesma coisa.

O vídeo é, de 54 segundos, e está causando alvoroço nas redes sociais. Algumas pessoas reclamam da atitude do gerente, e outras defendem o vendedor. Veja:

