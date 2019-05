Vídeo – Homem "fura a fila" e apanha em frente à Valley

Após ser agredido com chutes e socos, um homem registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro. A cena foi gravada e encaminhada para a redação do JD1 Notícias.



Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima Carlos Roberto de Abreu Filho, de 29 anos, ela foi abordada por cinco homens falando que ela tinha furado a fila e que tinha que apanhar.

Carlos também informou no registro policial, que foi agredido por Victor Lima e Gesiel Berno, eu que Gesiel deu chutes e socos em seu carro, causando danos.

As imagens do vídeo mostram toda a agressão. Um homem está no chão enquanto outro o agride com diversos socos na cabeça. A vítima tenta levantar, mas o agressor não deixa. É possível ouvir gritos de "para, vai matar ele".



Enquanto Carlos é agredido, várias pessoas estão no meio da avenida Afonso Pena em frente à boate Valley observando a cena. Na ocasião, a casa de show recebeu o cantor Jeferson Morales.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também