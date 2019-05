Vídeo - Ovni é visto e registrado por moradores de Aquidauana

A noite de quarta-feira (15) ficou agitada em Aquidauana depois que luzes misteriosas surgiram no céu. Intrigados, moradores tentam descobrir do que se trata. Até o momento, ainda não há informações sobre a origem do objeto luminoso, ainda desconhecido, mas muitos já falam em "aeronave espacial".



Conforme o site O Pantnaneiro, um dos moradores registrou imagens do objeto voador, as luzes piscavam em sequência, se apagavam e em seguida sumiam. O fenômeno foi visto por vários moradores em diversos pontos da cidade. Até o momento, as pessoas tentam descobrir se é um drone, aeronave ou até um Ovni (Objeto Voador Não Identificado).



"Eram várias luzes, como se fosse um círculo. Iam piscando e apagando, como se estivessem indo pra frente", disse um leitor. "Presenciei uma coisa muito estranha, eram várias luzes, até difícil de se explicar. Quando se deslocavam a última apagava e acendia outra na frente", disse um morador.



Veja o vídeo:

