TJMS irá comemorar 40 anos com evento solene

Em comemoração aos 40 anos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça realizará na próxima quarta-feira (4), às 17h, a solenidade que entre homenagens, outorgará a Comenda Colar do Mérito Judiciário 2019.



A Secretaria de Comunicação, passará um vídeo mostrando a evolução da justiça estadual nessas quatro décadas de prestação jurisdicional.



Os primeiros a receberam as homenagens serão os integrantes do Tribunal Pleno e alguns desembargadores aposentados. Depois, as homenagens serão estendidas a servidores e magistrados da Capital e do interior. Os primeiros estão entre os mais antigos de cada circunscrição e os juízes foram selecionados em razão do número de sentenças proferidas, do maior número de audiências realizadas e maior percentual de acervo baixado.



A seguir será a vez dos representantes de instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, polícias Civil, Militar, federal, rodoviária federal, Aeronáutica, Exército, empresários, entre outros.



Além das homenagens de 40 anos, será entregue a comenda do Colar do Mérito Judiciário, a mais alta homenagem outorgada a pessoas que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário e, desde sua instituição em 1997, foi entregue a ministros, desembargadores, procuradores e pessoas que colaboraram de forma expressiva com a justiça.



Haverá ainda na festa dos 40 anos um momento de agradecimento aos parceiros do Pacijus – pessoas e empresas que contribuíram para a mais abrangente ação social realizada pelo Tribunal de Justiça. E, para marcar a data formalmente, haverá a obliteração do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Poder Judiciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também