CNJ finaliza inspeção e TJMS é elogiado por juiz federal

Terminou nesta sexta-feira (25) a inspeção ordinária da Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, iniciada na segunda-feira (21).

O juiz federal Marcio Luiz Coelho de Freitas, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a quem a coordenação de inspeção foi delegada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que o TJMS encantou toda a equipe e as instalações são adequadas e organizadas.

Márcio comentou sobre a alegria de conhecer um tribunal bem instalado. “É sempre uma satisfação e uma alegria encontrar um Tribunal bem instalado, organizado, que está buscando a superação e está trabalhando para melhorar diuturnamente”.

Os dados reunidos foram conferidos e verificados in loco, e formam um relatório que será entregue ao Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Em 30 dias o relatório deverá estar concluído e nele podem constar recomendações e determinações. Tudo isso com a finalidade de melhorar ainda mais o serviço prestado pelos Tribunais.

O juiz reafirmou a postura colaborativa e aberta que encontrou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. “Muito mais do que refletir a boa-fé institucional, essa postura reflete uma genuína intenção de buscar melhorias. Se juntarmos isso com a intenção da Corregedoria, de atuarmos juntos, tenho certeza de que podemos caminhar para construir soluções capazes de superar qualquer desafio que se apresente”.

O presidente do TJ, Des. Paschoal Carmello Leandro, agradeceu as palavras da equipe e destacou das dificuldades, principalmente financeiras, mas que sempre está preocupado em atender a atividade-fim. “Queremos sempre melhorar a prestação jurisdicional e buscamos isso de todas as formas”, disse o presidente.

Ele falou dos avanços e das melhorias e ressaltou a preocupação com a justiça de primeiro grau e com a necessidade de melhor alocar a força de trabalho, direcionando os servidores para as áreas de maior contingenciamento.

Já o vice-presidente do TJ, Des. Carlos Eduardo Contar, aproveitou a reunião para transmitir aos colegas as palavras do juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, Jorsenildo Dourado do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que atuou junto a Vice-Presidência.

Segundo o Des. Carlos Contar, o juiz afirmou que entre tudo aquilo que ele já viu pelo país, tinha como modelo o setor de precatórios do Estado de Sergipe, mas ficou imensamente surpreso com o trabalho da Vice do TJMS. Para ele, “MS está muito superior ao Estado de Sergipe e orientou que nos preparássemos para receber visitas de todos os estados para conhecer o nosso sistema de precatórios, o Sapre, e ele já transmitiu essa impressão ao Ministro Humberto Martins”, disse o vice-presidente do Tribunal.

Foram inspecionados os setores administrativo e judicial do Tribunal de Justiça, além das serventias extrajudiciais, levantando dados e procedimentos relacionados ao funcionamento dos serviços, demandas da população foram ouvidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também