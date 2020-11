“Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro”, hoje no Autocine

Neste domingo é dia de assistir aquele filminho dentro do carro, o Autocine apresenta o filme ‘Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro’.

Os ingressos para cada sessão são retirados até às 17 horas de sexta-feira, na Praça dos Imigrantes.

Para a sessão de hoje, os ingressos já estão encerrados. Aqueles que já garantiram o cupom para assistir o Capitão Nascimento, não esqueçam de chegar a tempo, a sessão começa às 18 horas.

O filme

Tropa de Elite 2 ocorre oito anos após os do primeiro filme.

Um dos seus focos é o amadurecimento do então Tenente-Coronel Nascimento, personagem de Wagner Moura, que tem que lidar com problemas com seu filho adolescente.

O filme também mostra o crescimento do BOPE e conflitos entre os policiais e milícias do Rio de Janeiro.

Em 2011 foi indicado a 16 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro vencendo em 9, incluindo a de melhor longa, melhor direção e a de melhor ator por Wagner Moura. Em 20 de setembro de 2011, foi escolhido para ser o candidato brasileiro a uma indicação para o Oscar de melhor filme estrangeiro.

