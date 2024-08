Vai pegar a estrada? Confira os trechos interditados da BR-163 nesta segunda

Alguns trechos da BR-163, em Mato Grosso do Sul, estarão interditados. Em alguns locais, serão implantadas as operações 'pare e siga' quando ocorre a interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. E também desvios de tráfego.

De acordo com orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), é fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Confira os pontos com desvio do tráfego:

São Gabriel do Oeste - entre os kms 637 e 636 e entre os kms 630 e 629;

Bandeirantes - no km 548;

Douradina/Dourados - entre os kms 287 e 265;

Caarapó - no km 227;

Itaquiraí - no km 78;

Pontos com 'pare e siga':

Sonora/Pedro Gomes - entre os kms 809 e 808;

Coxim - entre os kms 765 e 764;

Coxim/Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 725 e 724;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 715 e 711;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 405 e 404;

Rio Brilhante - no km 316;

Dourados - entre os kms 270 e 266, no km 163, no km 252 e entre os kms 245 e 243;

Caarapó - no km 221 e entre os kms 212 e 211;

Juti - no km 171 e no km 162;

Itaquiraí - no km 67;

Mundo Novo - entre os kms 26 e 22.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. A evolução da situação de tráfego da BR-163 pode ser acompanhada por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

