Vai viajar no fim de semana? Confira as interdições de pista na BR-163

Em razão das obras de melhorias da pista nesta sexta-feira (2), a BR-163/MS terá pelo menos 15 trechos operando no sistema pare-e-siga

A rodovia contará também com dois locais com desvio de tráfego. Todos os trechos estão sinalizados.

Os motoristas são orientados a redobrarem a atenção e reduzir a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

A CCR MSVia alerta que outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163.

Pontos com desvio de tráfego

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 654 e 651;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 366 e 364;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora - entre os kms 845 e 842 e entre os kms 839 e 836;

Coxim - entre os kms 747 e 746;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 717 e 716;

Bandeirantes - entre os kms 557 e 556;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 403,5 e 402,5;

Dourados - no km 252;

Caarapó - no km 221;

Juti - no km 180 e no km 165;

Itaquiraí - no km 89, entre os kms 80 e 75 e entre os kms 71 e 69;

Eldorado - entre os kms 39 e 35;

Mundo Novo - entre os kms 11 e 9.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também