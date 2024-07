Vai viajar no fim de semana? Confira os pontos de interdição da BR-163

Segundo a concessionária CCR MSVia, responsável pela BR-163, a rodovia opera nesta sexta-feira (19) com sistema pare-e-siga nos sentidos Norte e Sul da via

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista, por isso é importante que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Confira os pontos

Sonora - entre os kms 823 e 822;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 695 e 693;

Bandeirantes - entre os kms 590 e 587;

Campo Grande - no km 466;



Pontos com pare-e-siga:

Sonora - entre os kms 842 e 839;

Sonora/Pedro Gomes - entre os kms 821 e 818;

Jaraguari - entre os kms 512 e 510;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul - entre os kms 409 e 407;

Dourados - entre os kms 261 e 258 e entre os kms 253 e 251;

Caarapó - no km 193;

Naviraí - no km 140;

Itaquirai - entre os kms 98 e 92 e no km 68;

Eldorado - entre os kms 42 e 40 e entre os kms 35 e 31;

Mundo Novo - entre os kms 28 e 26, no km 24, no km 18, no km 14, entre os kms 10 e 9 e entre os kms 2 e 1.

Outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também