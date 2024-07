Vento forte aumenta ainda mais as chamas na região do Nabileque, no Pantanal

Atualmente, oito equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nos combates as chamas que queimam o Pantanal. Eles atuam ainda contra os fortes ventos e características impares da região do Nabileque, que hoje concentra vários focos de incêndios no bioma. A região do Nabileque é próximo ao Buraco das Piranhas, ao sul da BR-262.

Estão em campo equipes do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, com apoio da Força Nacional e bombeiros do Distrito Federal, em ação conjunta na região que fica a sudeste de Corumbá.

O tenente Randolfo Rocha está a frente da operação. Ele contou que o combate se torna mais difícil pelas características da região. "Aqui tem uma árvore chamada carandá, que é um coqueiro que quando pega fogo, as fagulhas vão por centenas de metros de distância, o que gera focos secundários, que ultrapassam nossos aceiros e linha de defesa", explica.

Os trabalhos têm o apoio dos fazendeiros locais e moradores que ajudam abrindo caminho com tratores, britadeiras e maquinários agrícolas. Também seguem em campo para ajudar a conter o fogo.

Ao longo do combate desta quinta-feira (4), os bombeiros se empenharam em salvar as pontes, fazendo obstáculos naturais para evitar quem os incêndios destruíssem as estruturas. O fogo se intensificou das 12h as 16h, exigindo um reforço nas atividades, em função da mudança do vento.

