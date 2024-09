Viu o Dadinho por aí? Dono procura por cachorro que desapareceu no Aero Rancho

O dono do Dadinho, um vira-lata caramelo muito dócil, está pedindo ajuda para encontrar seu animalzinho, que desapareceu na região do Aero Rancho, em Campo Grande, no início do mês, no dia 17, após fugir de casa ao conseguir abrir um portão que dava acesso à rua.

O músico Jeferson Martinelli, dono de Dadinho, conta que essa é a primeira vez que ele foge além da ocasional ‘escapada’. Na data, Dadinho conseguiu abrir um portão e fugiu de casa.

“Ele escapou algumas vezes, mas sempre foi coisa rápida, na hora de abrir o portão passa por debaixo da perna e sai na rua, mas fugir que nem dessa vez, que ele sumiu, é a primeira vez. Ele bateu no portão e escapou, e eu não vi, e quando vi já tinha passado um tempo”, contou.

O ‘irmão’ de Dadinho, Gota, chegou a fugir também, mas foi encontrado ainda no mesmo dia.

Foto: Arquivo Pessoal

Ao lado de Jeferson há mais de 10 anos, o tutor conta que o nome Dadinho surgiu em homenagem ao filme ‘Cidade de Deus’, já que o animal foi encontrado durante uma ação social na antiga favela de Campo Grande que levava o mesmo nome da produção brasileira.

“É o meu companheirinho aqui de muitos anos, já passamos por muita coisa na vida”, disse o tutor, que até chegou a tatuar o animal em uma homenagem ainda em vida ao seu amigo.

O dono ainda segue procurando diariamente pelo cachorro, tanto no Aero Rancho quanto em bairros vizinhos. “Já fui para baixo de ponte, andei dentro de córrego, onde você imaginar eu já me enfiei procurando o Dadinho e não acho”, comentou.

Caso saiba do paradeiro de Dadinho, basta entrar em contato com Jeferson pelo número (67) 99274-7398, via WhatsApp ou através de ligação.

