Viu a Pipoca? Cachorra fugiu do Condomínio Canários, no Paulo Coelho Machado

Uma cachorra que atende pelo nome de Pipoca fugiu neste sábado (7), do Condomínio Canários, localizado na Rua Cabreúva, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Pipoca é de porte pequeno, e tem a pelagem branca com algumas manchas nas orelhas e pelo corpo.

Segundo a tutora do animal, ela fugiu entre 8h e 14h. “Cheguei do serviço e ela não estava na varandinha de sempre. Moro em condomínio e alguém deixou o portão aberto. A suspeita é que ela tenha saído por lá. Eu cheguei com um monte de petisco e sache pra ela e ela não estava”, detalhou Sarah Chaves.

Segundo ainda a jovem, os vizinhos também não viram a Pipoca. “Já rodei a vizinhança de carro e todo o condomínio. Estou esperando imagens da câmera segurança do prédio”, completou.

Pipoca tem cerca de 2 anos e 8 meses e ainda falta uma dose da vacina V10 para completar a carteira vacinal.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da Pipoca, podem entrar em contato pelo número (67) 99865-4062. Ajude a encontrar!

