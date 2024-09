Viu o Daimon? Cachorrinho desapareceu na região da Vila Progresso

O pequeno Daimon fugiu de casa no último domingo (22), na Rua Oclecio Barbosa Martins, na região da Vila progresso e o dono pede ajuda para encontrá-lo.

De acordo com Douglas Wilian dos Santos Abrantes, depois que ele saiu de casa no domingo pela manhã algumas pessoas viram um desconhecido, que seria uma pessoa em situação de rua, com o cachorro na Avenida Bom Pastor, próximo à Praça do Peixe.

Ao chegar em casa a noite, Douglas procurou pelo pet, mas desde então, ele não foi mais visto.

Daimon é um cachorro de porte pequeno e pelagem marrom e patas mais claras, quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com Douglas pelo número (67) 99945-4268.

