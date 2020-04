Você viu Reinaldo? Idoso desapareceu de casa há cinco dias

O idoso Reinaldo Bruno, 67 anos, está sendo procurado pela família após desaparecer no último domingo (29), ao ter saído de casa sozinho na Rua Pará, no bairro Cravo I, em Corumbá.

O filho dele, Luciano Bruno, 42 anos, afirma que o pai era um pouco “teimoso” para ficar em casa. “O último contato que tive com ele foi no sábado a noite, e no domingo ele acordou mais cedo, eu tinha esquecido de trancar o portão e ele acabou saindo. Ele ficava querendo sair, e a gente deixava mais ele em casa, com a gente, por causa da pandemia”, explicou.

Luciano também falou que recebe muitas informações sobre o suposto paradeiro do pai, porém ainda não o encontrou. “Ele foi visto na quarta-feira (1º), na área central de Corumbá, entre a concessionaria da Toyota em direção ao centro. Tem pessoas que dizem ter visto ele em Ladário, cerca de (6,7km de Corumbá), então fica confuso porque sempre onde me falam que ele está, eu vou”, afirmou o filho de Reinaldo, que já procura o pai há dias.

Reinaldo saiu de casa supostamente usando, uma bermuda azul, camiseta vermelha e boné cinza. Qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato pelo número: (67) 98434-4167, falar com Luciano Bruno.

