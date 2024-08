Voepass finaliza retirada de pertences de vítimas do local de acidente

A Voepass concluiu, na noite da última terça-feira (20), a retirada dos pertences das 62 vítimas do acidente envolvendo o voo 2283, que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, e matou todos os 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Os destroços da aeronave, um ATR-72 500, já foram retirados no último sábado (17) e levados para a sede da empresa em Ribeirão Preto, no interior paulista. Também havia sido finalizado o recolhimento das bagagens dos passageiros, que passarão por um processo de limpeza e separação.

Com essas etapas já finalizadas, o próximo passo é a limpeza e descontaminação do local, que será realizada por uma empresa contratada pela companhia aérea. Em nota ao portal de notícias Metrópoles, a empresa informou que não tem previsão para o término dessa fase.

