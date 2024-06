WhatsApp sem áudio: internautas reclamam de instabilidade no App nesta quinta-feira

Usuários estão enfrentando dificuldades para enviar áudios no aplicativo de conversas WhatsApp, nesta quinta-feira (27). A maioria dos relatos indica que a falha se restringe a esse recurso e que o restante do aplicativo está funcionando normalmente.

No entanto, algumas pessoas também afirmam que não conseguem mandar figurinhas, fotos e documentos, e que a função de mensagem de texto é a única disponível.

O site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos, registrou alta de reclamações por volta das 12h10 (horário de MS).

A Meta, dona do WhatsApp, afirmou que está tentando corrigir a falha no aplicativo. "Estamos cientes de problemas com o envio de mídias e estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível", disse a empresa em nota ao g1.

"O whatsapp tá bugado ou a minha internet está horrível mesmo? não vai nenhum audio!!!", questionou uma internauta nas redes sociais.

"Alguém mais tá tendo dificuldade de enviar áudio no WhatsApp?", perguntou outro.

