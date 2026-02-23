Menu
Informe

Delas Day: Maior evento para mulheres de MS reúne instituições em prol do protagonismo feminino

Iniciativa traz o mote "Nossa identidade, nossa força" e será realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro, com entrada gratuita

23 fevereiro 2026 - 06h00
Delas Day 2026 será realizado no Bosque Expo, em Campo Grande.Delas Day 2026 será realizado no Bosque Expo, em Campo Grande.   (Reprodução)

Em 2026, o Delas Day será promovido nos dias 24 e 25 de fevereiro, consolidando-se como o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado às mulheres. Com entrada gratuita, a iniciativa será realizada no Bosque Expo, em Campo Grande, das 13h às 21h, e traz como mote "Nossa identidade, nossa força" que convida o público a refletir sobre as múltiplas trajetórias e vivências femininas, reconhecendo a identidade como elemento central para o fortalecimento da autonomia, da liderança e da participação ativa das mulheres em diferentes espaços da sociedade.

Mais do que um evento, o Delas Day oferece, pelo terceiro ano consecutivo, uma experiência que fomenta diálogos essenciais sobre liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia. A programação reúne palestras com convidados de renome nacional, com destaque para Natalia Beauty e Giovanna Antonelli, painéis e espaços de conexão, pensados para inspirar, provocar reflexões e impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional das participantes. A infraestrutura também foi planejada para garantir um ambiente acolhedor e inclusivo, com área kids, sala de amamentação, espaço sensorial para pessoas neurodivergentes e praça de alimentação com food trucks.

O Delas Day é fruto da parceria entre instituições comprometidas com o desenvolvimento social e econômico do Estado. A realização é uma iniciativa do Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), Sistema Famasul Senar/MS, Faculdade Insted, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento também conta com o apoio da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mato Grosso do Sul (AMEMS), Banco do Brasil, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Apex Brasil, Federação das Mulheres no Desenvolvimento Internacional (Femedi) e Prefeitura de Campo Grande.

Voltado para lideranças, empresárias, aspirantes a empreendedoras, estudantes, investidores e apoiadores do protagonismo feminino, o Delas Day é um ambiente de troca de experiências, fortalecimento de redes e aprendizado. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas no site delasday.com.br.

