Adolescente que morreu após bater em vaca em Dois Irmãos do Buriti era atleta do Seinter

O adolescente João Paulo, de 17 anos, que morreu na noite de sexta-feira (27) após bater a motocicleta que pilotava contra uma vaca que fazia a travessia na MS-347, em Dois Irmãos do Buriti, era atleta da Sociedade Esportiva Indígena Terena (Seinter).

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), emitiu uma nota de pesar no sábado (28), lamentando a fatalidade. "A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) lamenta a morte do jovem João Paulo de Castro, atleta do time Sub-17 do Seinter, de Dois Irmãos do Buriti. As partidas do clube no Campeonato Sul-Mato-Grossense deste fim de semana foram adiadas e nos demais jogos está sendo respeitado um minuto de silêncio em sua homenagem", diz nota.

O Clube Seinter também publicou uma nota lamentando a morte do jovem. Confira:

Em nome do Clube Seinter (SOCIEDADE ESPORTIVA INDÍGENA TERENA), lamentamos profundamente a perda inestimável de nosso atleta João Paulo de Castro, que faria sua estreia pela nossa equipe Sub-17. Em decorrência dessa tragédia, comunicamos o cancelamento das partidas entre Seinter e Corumbaense nas categorias de base Sub-15 e Sub-17, que estavam agendadas para este sábado, dia 28/09/2024, no estádio Avelinão em Dois Irmãos do Buriti.

O Clube Seinter presta suas condolências aos familiares e amigos de Jodo nesse momento de dor. Que sua trajetória seja para sempre lembrada em nossos corações.

