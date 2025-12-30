Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Interior

Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas

Ele estava acompanhado de um amigo, que teria caído de uma ponte de ferro e foi socorrido

30 dezembro 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Local onde corpo de colombiano foi encontradoLocal onde corpo de colombiano foi encontrado   (24H News MS)

O agiota colombiano Kevin Andres Lezcano Arenas, de 21 anos, foi encontrado morto no Rio Paraná, na região da Vila Jupiá, em Três Lagoas, no final da tarde desta segunda-feira, dia 29. O amigo, Jon Estevan Arias, dele também foi localizado inconsciente no domingo, resgatado e socorrido a uma unidade hospitalar.

Eles estavam na ponte consumindo bebidas alcoólicas sobre uma ponte de ferro abandonada, durante a noite de domingo, dia 28, quando por motivos a serem apurados, Jon acabou caindo ao descer por uma corda de sustentação, que acabou se rompendo.

Inicialmente, ele foi encontrado inconsciente por pescadores que passavam pela região. Já Kevin permaneceu desaparecido e o Corpo de Bombeiros iniciou buscas pela região, encontrando o corpo do jovem nas águas do rio Paraná.

Segundo o site JP News, a motocicleta da vítima, uma Honda 160, ano 2024, foi encontrada no local, e o telefone celular de Kevin continuava recebendo ligações e mensagens.

Um amigo das vítimas compareceu ao local e relatou as autoridades que os três vieram da Colômbia e estavam morando em Três Lagoas. Eles atuavam como agiotas, emprestando dinheiro a comerciantes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para exames necroscópicos
Interior
Criança morre durante passeio turístico em Bonito
Momento em que criminoso assalta o posto
Interior
VÍDEO: Veja o momento em que assaltante leva todo dinheiro de posto em Ivinhema
Homem que tentava encontro e mandava 'nudes' para criança é preso no interior de MS
Interior
Homem que tentava encontro e mandava 'nudes' para criança é preso no interior de MS
Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul em Dourados.
Interior
Dourados chega aos 90 anos e se torna referência nacional na universalização do saneamento
Inauguração oficial aconteceu neste sábado
Interior
Hospital Regional de Dourados é inaugurado com primeira cirurgia realizada
Polícia apreende 390 quilos de maconha em Aral Moreira
Interior
Polícia apreende 390 quilos de maconha em Aral Moreira
Curto-circuito em ar-condicionado provoca princípio de incêndio em residência em Chapadão do Sul
Interior
Curto-circuito em ar-condicionado provoca princípio de incêndio em residência em Chapadão do Sul
Protesto é considerado pacífico
Interior
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia
MP atua para fortalecer rede de proteção e combater a evasão escolar em Coxim
Justiça
MP atua para fortalecer rede de proteção e combater a evasão escolar em Coxim
Fazendinha foi destaque na Expo Sidrolândia 25
Interior
Fazendinha foi destaque na Expo Sidrolândia 25

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário