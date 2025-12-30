Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas

O agiota colombiano Kevin Andres Lezcano Arenas, de 21 anos, foi encontrado morto no Rio Paraná, na região da Vila Jupiá, em Três Lagoas, no final da tarde desta segunda-feira, dia 29. O amigo, Jon Estevan Arias, dele também foi localizado inconsciente no domingo, resgatado e socorrido a uma unidade hospitalar.

Eles estavam na ponte consumindo bebidas alcoólicas sobre uma ponte de ferro abandonada, durante a noite de domingo, dia 28, quando por motivos a serem apurados, Jon acabou caindo ao descer por uma corda de sustentação, que acabou se rompendo.

Inicialmente, ele foi encontrado inconsciente por pescadores que passavam pela região. Já Kevin permaneceu desaparecido e o Corpo de Bombeiros iniciou buscas pela região, encontrando o corpo do jovem nas águas do rio Paraná.

Segundo o site JP News, a motocicleta da vítima, uma Honda 160, ano 2024, foi encontrada no local, e o telefone celular de Kevin continuava recebendo ligações e mensagens.

Um amigo das vítimas compareceu ao local e relatou as autoridades que os três vieram da Colômbia e estavam morando em Três Lagoas. Eles atuavam como agiotas, emprestando dinheiro a comerciantes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

