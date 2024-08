Ambulância de Chapadão tomba em acidente com SUV na BR-163, em Bandeirantes

Ambulância de Chapadão do Sul tombou em um acidente de trânsito provocado por um Jeep Compass durante a noite desta quarta-feira (28), na BR-163, em Bandeirantes - a 69 quilômetros de Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a viatura não estava com pacientes no momento, apenas contendo o motorista, o médico e uma técnica de enfermagem, que não ficaram feridos na colisão.

Conforme apurado, o condutor do Jeep Compass teria tentado cruzar a rodovia Dalton Derzi Wasilewski, porém, sem sucesso, acabou atingindo a viatura, que tombou no meio da pista.

A Polícia Militar esteve no local para auxiliar no atendimento da ocorrência, além de colaborar no trânsito.

A informação que consta também que é a ambulância havia saído de Chapadão do Sul para buscar um paciente, mas para qual cidade não foi informado.

