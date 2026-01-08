Após atacar desafeto com facão, homem é preso pela PM em distrito de Rio Brilhante

Homem de 53 anos foi preso na noite de quarta-feira (7/jan), no distrito de Prudêncio Thomaz, que pertence ao município de Rio Brilhante, acusado de tentar matar um desafeto a golpes de facão. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PMMS) por volta das 23h.

A equipe policial foi acionada via 190 após a informação de que um homem, também de 53 anos, havia dado entrada no hospital municipal com ferimentos provocados por golpes de faca e agressões físicas.

De imediato, os militares se deslocaram até a unidade hospitalar, onde colheram as primeiras informações sobre o ocorrido. Em diligências contínuas, os policiais localizaram e prenderam o suspeito da tentativa de homicídio no distrito de Prudêncio Thomaz.

Durante a ação, a arma utilizada no crime, um facão, foi apreendida. No mesmo local da prisão, os policiais abordaram um segundo indivíduo, de 42 anos. Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, motivo pelo qual também recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A vítima, de 53 anos, permaneceu em observação médica. A quantidade de ferimentos não foi divulgada pelas autoridades, assim como a possível motivação do ataque. O caso segue sob investigação.

