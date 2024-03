ApÃ³s desentendimento, homem Ã© morto a pauladas no dia de seu aniversÃ¡rio

Um homem, identificado como Gilvano Almeida Bucão, de 29 anos, foi morto a pauladas na madrugada deste domingo (17), em Angélica, cidade a 217 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Dourados News, um vizinho acionou a polícia por volta das 5h40 da madrugada, relatando uma briga na rua aos fundos de sua residência. Ao chegarem no local, Gilvano foi encontrado já sem vida na rua, com uma lesão na cabeça.

Dois homens, com ferimentos no corpo e no rosto, foram encontrados caídos alguns metros de distância do corpo. Aos policiais, contaram que brigaram com a vítima em uma festa e o seguiram após ele deixar o local, para agredi-lo. Eles não informaram a motivação da briga.

Gilvano comemorava seu aniversário na data, e havia saído para comprar bebidas.

Os autores foram presos e o caso registrado como homicídio simples.

