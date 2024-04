Mulher assassinada por usuário tentou se defender e morreu segurando terço em Naviraí

Fernanda Campos Sales, de 36 anos, esfaqueada e morta por um usuário de drogas, identificado como Guilherme Maldonado Estabulis, de 24 anos, na manhã desta segunda-feira (23), em Naviraí, foi atingida com pelo menos sete golpes e ela ainda tentou se defender das agressões. Ela foi encontrada segurando um terço na mão direita.

As informações constam no relatório da Polícia Civil, que analisou a cena do crime. Segundo os investigadores, a vítima já era conhecida no setor policial por ser usuária de drogas e foi encontrada caída, com as pernas encolhidas entre as grades do portão e o muro da residência.

A polícia ainda visualizou um rastro de sangue na sala da residência, passando por uma pequena área e por um espaço aberto na frente do imóvel, parcialmente coberta por pedra brita.

Durante o trabalho da Polícia Científica, observaram que Fernanda tinha pelo menos sete perfurações pelo corpo, distribuídas no nariz, boca, pescoço, antebraço esquerdo, cotovelo e possuía também lesões na mão esquerda que caracterizaram como uma tentativa de defesa.

Além disso, os peritos e policiais notaram que a mulher segurava em sua mão direita, um terço.

Versão do suspeito - Estabulis explicou para a Polícia Militar que estava na residência consumindo as drogas na companhia das mulheres, e Fernanda teria surpreendido ele desferindo alguns golpes de faca e mesmo ferido, conseguiu tomar o objeto dela e contragolpear ela, ação que também recaiu sobre Alessandra de Oliveira Nascimento, de 31 anos, que ficou ferida.

Segundo o rapaz, ele imaginou que as duas estariam planejando pegar a droga que seria de sua propriedade.

Ainda conforme o registro policial, Guilherme apresentava lesão na mão direita, rosto do lado direito e na parte da frente do pescoço. Já Alessandra estava com lesões no joelho esquerdo, baço esquerdo, tórax, rosto, boca e pescoço.

Após os atos e diligências, o suspeito recebeu voz de prisão e permaneceu sob custódia no hospital de Naviraí.

