Mãe e filho são as vítimas de grave acidente na BR-163, em São Gabriel do Oeste

Saiba Mais Interior Acidente entre carro e caminhonete mata criança e mulher na BR-163, em São Gabriel

Michele Aparecida de Lima, de 24 anos, e seu filho, de 1 ano e 6 meses, são as vítimas do grave acidente envolvendo um Fiat Uno e uma caminhonete Toyota Hilux na noite desta terça-feira (23), na BR-163, em São Gabriel do Oeste. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital da cidade.

O acidente aconteceu com os dois veículos seguindo no mesmo sentido da pista para Rio Verde de Mato Grosso, quando por motivos a serem investigados, a caminhonete colidiu na traseira do veículo de passeio.

Com o impacto, os dois veículos ficaram destruídos e acabaram caindo em uma vala que fica nas margens da rodovia. Michele e seu filho, que estavam no Fiat Uno, não sobreviveram aos ferimentos e morreram no local antes da chegada do socorro, conforme o site Veja Folha.

Ainda no veículo de passeio estavam o condutor, identificado como Vanilson Barbosa dos Reis, de 59 anos, e o passageiro, Fabricio de Souza da Silva, de 29, que ficaram feridos e foram socorridos inconscientes. Todos os ocupantes do Uno moravam em um assentamento de São Gabriel.

Na caminhonete estavam um comerciante, a esposa, a sogra dele, e duas crianças, de 5 e 6 anos. A família retornava para São Gabriel, após estarem em uma consulta médica na cidade de Campo Grande.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local apurando mais detalhes do acidente. Para o socorro das vítimas foram empenhadas viaturas da CCR MSVia, Corpo de Bombeiros.

