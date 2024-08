Caminhonete e picape colidem e dois ficam feridos em acidente na BR-060, em Chapadão

A colisão envolvendo uma caminhonete Chevrolet S-10 e uma picape Fiat Strada, na noite desta segunda-feira (12), na BR-060, em Chapadão do Sul, terminou com os dois motoristas, de 58 e 60 anos, feridos e encaminhados para atendimento médico no hospital da cidade.

Informações do portal Jovem Sul News, apontam que o idoso estava conduzindo a caminhonete, enquanto o homem, de 58 anos, estava na direção da picape.

Ainda não há detalhes do que teria causado o acidente entre os dois veículos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local apurando as causas.

Conforme o site, o condutor da picape foi socorrido por uma ambulância da prefeitura da cidade que retornava de Campo Grande. Já o idoso, recebeu auxílio de testemunhas que passavam pelo local e estavam levando ele para atendimento, quando cruzaram com a viatura do Corpo de Bombeiros.

Uma terceira vítima, passageira da caminhonete, foi levada por terceiros para a própria casa, pois não tinha sofrido nenhum ferimento.

