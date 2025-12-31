Casa fica destruída após incêndio e moradora é socorrida em Chapadão do Sul

Moradora de uma residência foi socorrida após inalar fumaça de um incêndio, no final da noite desta terça-feira, dia 30, em Chapadão do Sul.
O incêndio pode ter sido provocado por uma vela que estava acesa, em razão da casa não contar com energia elétrica naquele momento.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a moradora que possui deficiência auditiva foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.
Os militares realizaram a extinção das chamas, mas a casa ficou bastante destruída.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS
Interior
Corpo é encontrado carbonizado em Dourados
Interior
Homem é assassinado com golpes de faca no pescoço em Coxim
Interior
Justiça penhora aposentadoria de ex-prefeito de Juti condenado por improbidade
Interior
Aluno da Pestalozzi morre durante incêndio em residência em Ribas do Rio Pardo
Interior
Peão é socorrido após levar coice de cavalo em fazenda em Aquidauana
Interior
Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas
Interior
Criança morre durante passeio turístico em Bonito
Interior