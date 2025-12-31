Menu
Casa fica destruída após incêndio e moradora é socorrida em Chapadão do Sul

Vela acesa em razão da falta de energia pode ter provocado as chamas

31 dezembro 2025 - 15h23Luiz Vinicius
Casa ficou destruídaCasa ficou destruída   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Moradora de uma residência foi socorrida após inalar fumaça de um incêndio, no final da noite desta terça-feira, dia 30, em Chapadão do Sul.

O incêndio pode ter sido provocado por uma vela que estava acesa, em razão da casa não contar com energia elétrica naquele momento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a moradora que possui deficiência auditiva foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Os militares realizaram a extinção das chamas, mas a casa ficou bastante destruída.

