Ciclista morre uma semana após ser atingido por picape em Amambai

O ciclista Mauro Egídio dos Santos Oliveira, de 29 anos, morreu na noite desta terça-feira (29), após não resistir a complicações de um acidente de trânsito que sofreu na última segunda-feira, dia 22 de outubro, em Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima, no dia do acidente, estava de bicicleta e foi atingido por um veículo de passeio, uma Volkswagen Saveiro, conduzida por uma mulher, de 38 anos, que saiu ilesa do acidente, próximo ao Colégio Vespasiano Martins.

Segundo o portal Arena TV Cidade Crepúsculo, de Amambai, Mauro foi transferido para uma unidade hospitalar de Dourados, após seu estado de saúde ser considerado grave. Ele foi diagnosticado com um traumatismo craniano.

Contudo, após uma semana do acidente, ele não resistiu e faleceu na noite desta terça-feira.

A vítima era casado e deixa duas filhas pequenas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também