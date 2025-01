Coletor de reciclagem sobrevive a atentado após ser ferido a tiros em Ponta Porã

O coletor de reciclagem, Mario Ximenes Luciano, de 39 anos, sobreviveu a uma tentativa de homicídio a tiros no final da tarde deste domingo (5), na rua Elizeu R. Mendonça, no bairro São Bernardo, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, a vítima foi ferida com pelo menos três disparos, dos oito que foram efetuados pelo atirador, que, segundo testemunhas, estava em um veículo de cor azul e vidros escuros.

Mario teve ferimentos na nuca, no peito e em uma das pernas, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Ponta Porã. Testemunhas entregaram as cápsulas deflagradas, que era de uma pistola 9 milímetros.

Até o momento ninguém foi preso e a causa para o atentado está sendo investigado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também