Condenado a mais de 100 anos de prisão morre em confronto com a PM em Ponta Porã

Criminoso, de 53 anos, que não teve a identificação revelada, com uma sentença condenatória que soma 100 anos de prisão, morreu ao entrar em confronto com a Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira (16) em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ele era considerado foragido e estava com mandados de prisão em aberto. A Força Tática da Polícia Militar foi uma das equipes empenhadas a realizar o cumprimento do documento.

Mas, segundo informações, quando os policiais chegaram no endereço indicado, se depararam com o criminoso apontando uma arma de calibre 38, em direção a eles. Repelindo a injusta agressão, um dos militares disparou e neutralizou ameaça.

Após ser desarmado, os policiais socorreram o indivíduo até uma unidade hospitalar, contudo, ele não resistiu e morreu.

O criminoso, apesar de já ter diversas condenações, como cinco estupros de vulneráveis contra meninas, foi denunciado por ter cometido mais um crime, após desrespeitar a medida protetiva imposta por uma jovem, de 21 anos.

